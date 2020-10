Juventus, Danilo a pochi minuti dall'Hellas Verona: "Servirà correre e sacrificarci"

Intervistato da JTV a pochi minuti dal match contro l’Hellas Verona, il laterale della Juventus Danilo ha presentato così la sfida: “È una gara difficile - ha esordito -. Loro sono una squadra con tanta capacità di corsa. Dobbiamo fare una partita muovendo velocemente palla ma anche con tanti movimenti senza palla. Penso che il Verona ripartirà in contropiede, è il loro gioco. Siamo preparati per fare una buona gara, per sacrificarci e correre. Andiamo sulla buona strada, stiamo lavorando bene e dobbiamo proseguire in questo modo”, ha concluso.