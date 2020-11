Juventus, de Ligt vicino al rientro. La gara contro il Cagliari potrebbe essere quella del ritorno

Secondo Sky, per Matthijs de Ligt il giorno del rientro si avvicina. In particolare, sarebbe il 10 novembre la data che è stata cerchiata di rosso sul calendario dell'olandese la ripresa della normale attività. Nelle ultime settimane si è allenato con i compagni, evitando i contrasti, ma da giovedì De Ligt dovrebbe essere a completa disposizione di Pirlo. Il numero 4 juventino potrebbe dunque rientrare per la gara contro il Cagliari, programmata per il 21 novembre.