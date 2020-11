Juventus, Demiral out almeno 3 partite: può rientrare per il derby col Torino

Il Corriere dello Sport fa il punto su Merih Demiral, difensore della Juventus indortunatosi ieri per via di un'elongazione del muscolo ileopsoas che lo costringerà ai box per almeno una decina di giorni. Per il quotidiano salterà la gara di questa sera, poi quelle con Benevento e Dinamo Kiev. Ma la speranza di Pirlo è che il turco possa rientrare per il derby col Torino del 5 dicembre. La sua situazione sarà comunque valutata quotidianamente dallo staff medico bianconero.