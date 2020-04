Juventus, Demiral sarà pronto per inizio luglio. Con De Ligt formerà la coppia difensiva del futuro

Da fuori da tutto a in corsa per ogni obiettivo, anche con la Juventus se come sembra si giocherà in piena estate. Il rientro di Merih Demiral - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è infatti ipotizzabile verso inizio luglio, nel frattempo sta seguendo un programma personalizzato da casa inviatogli dai preparatori atletici bianconeri. Demiral, a differenza di altri suoi compagni di squadra stranieri, è rimasto a Torino e sta seguendo un piano di lavoro riabilitativo. L’intenzione dei medici è di non forzare i tempi per quello che molto probabilmente sarà una delle colonne portanti del futuro bianconero, assieme a Bentancur e De Ligt. Paratici lo ha pagato 18 milioni e la valutazione in poco tempo era salita sui 40. Con un Demiral a pieno regime, la Juve spera dunque di trovarsi in casa la coppia centrale difensiva del futuro: Merih ha 22 anni, De Ligt ne farà 21 ad agosto.