Juventus, domani è sfida ad Ansu Fati: Paratici provò a prenderlo ora costa 400 milioni

Domani la Juventus affronterà in campo il giovane Ansu Fati, nuovo golden boy del calcio europeo che sta crescendo alla grande tra le fila del Barcellona. I bianconeri avevano provato a prenderlo nel corso dei colloqui che hanno portato allo scambio tra Arthur e Pjanic, ma i catalani non ci hanno sentito e se lo sono tenuto stretto. Adesso l'attaccante tratta il rinnovo fino al 2024 tramite il suo agente Jorge Mendes, con un prezzo che è già lievitato ai massimi livelli. Quanto potrebbe costare acquistarlo adesso? In Catalogna sono sicuri, non meno dei 400 milioni della clausola. A riportarlo è Tuttosport.