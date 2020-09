Juventus, Douglas Costa fuori dai piani di Pirlo: il Man United continua a seguirlo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Douglas Costa è fuori dai titolarissimi della Juventus di Pirlo, tanto che la sua cessione resta più che in agenda. Il Manchester United non lo molla anche se il contratto di due anni che ha ancora in bianconero, dal valore di 7 milioni netti a stagione, non aiutano ad accelerare eventuali trattative.