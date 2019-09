Juventus, Douglas Costa: "L'infortunio di oggi non mi ha scalfito"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Infortunatosi oggi contro la Fiorentina, il giocatore della Juventus Douglas Costa ha voluto tranquillizzare i tifosi sul proprio profilo Instagram: “L'infortunio di oggi non mi ha minimamente scalfito mentalmente. La stagione sarà lunga, la strada sarà piena di buche, ma noi saremo più forti Certo mi immaginavo un compleanno un po' diverso. Ma ci saranno altre occasioni per festeggiare! Grazie a tutti per i vostri messaggi. Vi tengo aggiornati e #ForzaJuve 🤙", ha scritto il brasiliano.