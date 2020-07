Juventus, Dybala: "Domani farò gli esami, prometto di tornare al più presto"

Serata sfortunata per Paulo Dybala, uscito nel primo tempo contro la Sampdoria per un problema muscolare. Il giocatore argentino su Twitter ha poi spiegato che domani si sottoporrà agli esami di rito per capire le sue condizioni fisiche: "Grazie a tutti per il supporto! Domani farò gli esami e prometto di tornare al più presto. Grazie per i messaggi!".