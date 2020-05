Juventus, Dybala è lo sponsor di Paredes: anche il costo piace ai bianconeri

vedi letture

Se arrivare a Jorginho potrebbe essere complicato a causa della volontà del Chelsea di trattenerlo e del prezzo che lo stesso club intenderebbe chiedere in caso di cessione, sarebbe molto meno duro arrivare a Leandro Paredes che il PSG valuta non più di 40 milioni. L'argentino ha uno sponsor all'interno dello spogliatoio, l'amico Dybala, ma oltre a questo potrebbe anche permettere di arrivare a un conguaglio di una decina di milioni in caso di scambio con Pjanic, pronto a dire no ai Blues per l'italo-brasiliano, ma meno rigido quando si parla di un possibile ritorno in Francia. A riportarlo è Tuttosport.