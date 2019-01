© foto di Imago/Image Sport

Kylian Mbappè è il sogno per la Juventus del futuro. Come ricorda Repubblica nei mesi scorsi Agnelli disse: "Dobbiamo metterci nelle condizioni di prendere il prossimo Ronaldo, ma questa volta dobbiamo prenderlo a 25 anni". I bianconeri quindi vorrebbero piazzare in futuro un altro colpo stellare come quello di CR7 ed il sogno, neanche troppo segreto, porta direttamente a Parigi. La Juve è pronta al primo passo: la Vecchia Signora ha un giocatore prezioso che ritiene sacrificabile, Dybala, che potrebbe portare in cassa tra gli 80 e i 100 milioni e sul quale sta riflettendo l'Inter.