Juventus, Dybala ritrova il campo e vede il rinnovo. Nelle ultime ore altro contatto con Paratici

Paulo Dybala è recuperato e pronto al rientro all’Olimpico contro la Roma. Ma all'orizzonte - sottolinea il Corriere dello Sport - non c’è soltanto il ritorno in campo; c'è il traguardo del rinnovo del contratto. La telenovela sembra giunta alle puntate finali e il clima è sereno e costruttivo, tanto che il lieto fine si avvicina. Il suo agente, Jorge Antun, è da alcuni giorni a Torino e nelle ultime ore ha avuto un contatto con Fabio Paratici. Una telefonata per aggiornare i discorsi delle ultime settimane e darsi appuntamento a fine mercato. Dopo il 5 ottobre, quando suonerà il gong della lunga finestra di trattative, ogni giorno sarà buono per mettere nero su bianco la nuova intesa che porterà al prolungamento del matrimonio con la Signora. Si lavora ad un rinnovo biennale fino al 2024, cui potrà aggiungersi un’opzione per un ulteriore anno, al 2025.