© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Manchester United e PSG avrebbero messo gli occhi su Emre Can, centrocampista classe 1994 della nazionale tedesca poco utilizzato in questo avvio di stagione dalla JUventus: secondo voci provenienti dalla Francia, e riportate da Le 10 Sport, Leonardo sarebbe pronto a fare un'offerta ai bianconeri già a gwnnaio, ma la Juve preferirebbe cavalcare la pista United, in modo da inserire Emre Can in un'eventuale trattativa per riportare a Torino Paul Pogba.