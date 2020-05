Juventus, Emerson fuori dai piani di Lampard: adesso può partire a prezzo di saldo

Il Chelsea guarda già oltre Emerson Palmieri e la Juventus proverà ad approfittare della situazione per acquistare l'esterno italo-brasiliano a saldo. I Blues stanno trattando l'arrivo di Alex Telles dal Porto, cautelandosi anche lasciando una porta aperta per Tagliafico dell'Ajax. Questo perché Emerson è fuori dai piani di Lampard con il club londinese pronto a scaricarlo. A queste condizioni il prezzo del giocatore potrebbe essere intorno ai 15 milioni di euro, non irraggiungibile per i bianconeri. Resta solo da trovare la formula giusta per provare l'affondo, anche perché il sì dell'esterno è arrivato da tempo. A riportarlo è Tuttosport.