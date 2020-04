Juventus, Ferran Torres l'alternativa a Chiesa: De Sciglio può finire al Valencia

Ferran Torres è l'alternativa a Federico Chiesa per la Juventus. L'ala del Valencia piace, proprio come piace l'attaccante della Fiorentina, ma tra le due operazioni c'è una grossa differenza legata ai costi. Lo spagnolo, 20 anni, ha infatti il contratto in scadenza a giugno 2021 e, per questo, costerebbe meno dei 50 milioni da cui la Fiorentina parte per trattare l'addio del classe '97 italiano. Inoltre al Valencia potrebbe finire Mattia De Sciglio, in odore di cessione, profilo gradito agli spagnoli ma che piace anche al PSG. A riportarlo è Tuttosport.