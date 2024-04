Juventus, Giuntoli: "Mercato? Sarà degno di questo club, ma dobbiamo sistemare i conti"

Il ds della Juventus Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Mediaset, prima della sfida contro la Lazio valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

E' importante la Champions, ma anche alzare un trofeo?

"Per noi è un traguardo molto importante. A inizio anno i nostri obiettivi erano moto chiari, ovvero tornare in Champions e puntare forte sulla Coppa Italia. Siamo in corso e puntiamo ad andare avanti"

Con Allegri parlerete anche di rinnovo?

"Questa è una considerazione che faremo col mister. Intanto ci confronteremo sul mercato e sulle cose da fare per il futuro".

Cosa è successo dopo Empoli e Inter?

"Se vediamo i punti fatti fino a lì e quelli fatto dopo, c'è stato un calo. Avevamo un sogno e, cullandolo, davamo il 140%. Poi quando questo sogno è venuto meno siamo calati e c'è stata anche qualche scelta arbitrale discutibile su cui non abbiamo mai detto nulla. Ci siamo presi un margine nel girone d'andata, ora vogliamo prenderci l'obiettivo con forza e determinazione".

Darete la 10 a Yildiz e costruirete la squadra attorno a lui?

"Abbiamo tanti ragazzi bravi, a Yilidz ine state abbiamo fatto 4 anni di contratto. Puntiamo su di lui e vogliamo farlo crescere senza troppe pressioni. Aspettiamo questi ragazzi, ci vuole pazienza e dobbiamo insistere".

In 10 mesi cosa hai capito della Juve?

"A livello professionale ho trovato ragazzi molto preparati e molto juventini. La mia venuta può essere servita per dare entusiasmo e anche a me sono stati vicini, perché è un club diverso e con più pressioni. Ho preso le misure. La prima missione era mettere a posto i conti, mi sento sempre responsabile e ho cercato sempre di motivare tutti. Siamo uniti e sereni per centrare i nostri obiettivi. Dobbiamo mettere a posto i conti e fare un mercato degno di questo grande club".