Juventus, gol e bel gioco: Cristiano Ronaldo contento di Sarri

Negli ultimi giorni si è parlato spesso di come avrebbe preso Cristiano Ronaldo l'arrivo di Maurizio Sarri. Contrariamente a quanto si possa pensare, il portoghese si è informato sull'ex Napoli dopo averlo seguito con attenzione negli ultimi anni visto il gioco che ha saputo esprimere nelle precedenti esperienze. A CR7 non è sfuggito il fatto che sotto la guida dell'allenatore di Figline, molti attaccanti abbiano fatto il record di gol, perché il suo gioco porta i bomber a raddoppiare le occasioni di tirare in porta. Adesso lo conoscerà dal vivo e lo valuterà personalmente, ma chi conosce bene entrambi assicura che nascerà un grande feeling tra i due. A riportarlo è Tuttosport.