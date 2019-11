© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un anno fa Erling Haaland era quasi bianconero. Il diciannovenne norvegese, balzato agli onori delle cronache per i molti gol segnati in questo avvio di stagione a Salisburgo, poteva arrivare alla Juventus per 5 milioni di euro quando era al Molde, ma la sua voglia di giocare titolare lo ha spinto a scegliere gli austriaci. Ora però Paratici è pronto a farsi sotto per acquistarlo, considerandolo perfetto per il futuro del club. La richiesta è di 80 milioni di euro, ma Mino Raiola ha già avviato i contatti con gli austriaci per provare a limare questa cifra. A riprotarlo è Il Corriere dello Sport.