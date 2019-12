© foto di www.imagephotoagency.it

Gonzalo Higuain si è ripreso la Juventus. Il Pipita è di nuovo protagonista in maglia bianconera e come si legge sulle pagine di Tuttosport vorrebbe tenersi stretta la maglia della Juve fino alla fine della sua carriera. Higuain - si legge - vorrebbe rinnovare il suo contratto (scadenza 2021) con la Vecchia Signora e la sua disponibilità a prolungare e abbracciare a vita la Juventus è stata accolta con piacere dalla dirigenza bianconera, anche se al momento non rappresenta una priorità: non c’è urgenza della firma proprio perché il giocatore non ha espresso l’intenzione di andarsene.

C'è solo un problema legato all'ingaggio: attualmente il Pipita guadagna 15 milioni lordi a stagione, in caso di rinnovo dovrebbe spalmare lo stipendio che guadagna a stagione sull'ultimo biennio. Soltanto così probabilmente la Juventus accetterebbe il prolungamento - perché l’ingaggio sarebbe ridotto - e soltanto così il Pipita vedrebbe coronato il sogno di chiudere la carriera alla Juventus.