© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus non tiene d'occhio solo la trattativa che potrebbe portare Romelu Lukaku in bianconero, ma anche quella per Mauro Icardi, ormai totalmente in rotta con l'Inter e da tempo affascinato all'idea di diventare juventino. Una possibilità che piace a Cristiano Ronaldo per esempio, che avrebbe già fatto sapere a chi di dovere di gradire l'idea che porta all'argentino, ritenuto dal portoghese perfetto compagno di reparto anche per il movimenti che è abituato a fare nei pressi dell'area di rigore. Un'operazione che sarebbe comunque molto complicata, soprattutto visti i rapporti tra Paratici e Marotta, che al momento sono pressoché nulli e discretamente tesi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.