Juventus, ieri Vigorelli a Torino: nuovi contatti per Zaniolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juventus ha appena salutato la Champions League, ma già pensa alla squadra del futuro. Tuttosport, nelle sue pagine interne, titola: "Nuovi contatti per Zaniolo". Ieri a Torino - come scritto su TMW - c'era anche Claudio Vigorelli, agente dell'attaccante della Roma: le parti si sono aggiornate con Paratici sempre vigile sul giovane così come su Federico Chiesa della Fiorentina. Il ds bianconero vorrebbe mettere le mani sul cartellino di uno dei due ragazzi, ma la concorrenza è folta: Bayern Monaco, Real Madrid e Manchester City sono i club pronti all'asta, facendo lievitare i prezzi. La Roma vorrebbe trattenere Zaniolo e il calciatore resterebbe volentieri, ma senza Champions i piani potrebbero cambiare e la Juventus potrebbe presentare un assegno da 50 milioni di euro.