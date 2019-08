Juventus, il Bayern non molla Mandzukic: c'è ancora distanza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'arrivo di Coutinho al Bayern Monaco non preclude l'arrivo di Mario Mandzukic in Baviera. Anzi, secondo quanto riportato da Tuttosport il club campione di Germania vuole continuare ad investire, anche se l'offerta è ben lontana dalla richiesta della Juventus. I bianconeri infatti vorrebbero ricavare una cifra tra i 10 ed i 15 milioni, ma i tedeschi non sono disposti a spendere questa cifra.