Juventus, il Digione vuole riscattare Mavididi ma i bianconeri avranno l'ultima parola

Stephy Mavididi non ha pagato lo scotto del passaggio dalla Serie C con l'U23 della Juventus alla Ligue 1 in prestito al Digione, segnando ben 8 gol in tutte le competizioni e giocando con molta regolarità. Per questo, e visti anche i suoi 22 anni da compiere a fine maggio, ha attirato gli occhi interessati di diversi club a cominciare dal Montpellier. Il Digione ha la possibilità di acquistare l'attaccante con diritto di riscatto, ma l'ultima parola spetterà comunque ai bianconeri visto che sul contratto è presente anche un controriscatto che potrebbe permettere a Paratici di decidere il futuro del giocatore. A riportarlo è Tuttosport.