Juventus, il futuro di Perin è incerto: può partire in estate

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Mattia Perin è ancora incerto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il portiere bianconero potrebbe lasciare la Juventus in estate. Perin si è operato alla spalla destra, lussata in allenamento, e starà fuori fino ad ottobre: tanto, forse troppo. La Juventus sta decidendo se puntare su un altro secondo portiere. L'ambizione di Perin è quella di giocare con continuità, cosa che alla Juventus non potrebbe fare.