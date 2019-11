Juventus, il nome dello Stadium può valere fino a 18 milioni all'anno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quando lo stadio può valere. Anche soltanto a livello di nome. Quello della Juventus può fruttare fino a 18 milioni di euro: è questa la cifra, secondo lo studio condotto da Duff & Phelps e citato da Tuttosport, che i bianconeri potrebbero guadagnare in futuro dalla vendita dei naming rights dello Stadium, attualmente assegnati all'Allianz in virtù del contratto siglato con SportFive. Nel 2023, però, l'accordo scadrà e la Vecchia Signora potrà tornare sul mercato: dai 6,5 milioni attuali, appunto, si potrà passare a 18. La Juve si inserisce così al decimo posto della classifica per valore potenziale del nome dello stadio: al primo posto ci sono Real Madrid e Barcellona, che se cedessero questi diritti su Santiago Bernabeu e Camp Nou potrebbero incassare 36,5 milioni all'anno. Terzo posto per il Manchester United con l'Old Trafford (30,5 milioni). Da evidenziare come la prassi di cedere i diritti sul nome del proprio stadio sia ancora poco diffusa a livello globale: in Bundesliga l'80% dei club ha firmato accordi di questo tipo, ma la percentuale crolla al 30% della Premier League, per poi scendere ancora in Serie A e Ligue 1 (10%, in Italia il Mapei del Sassuolo oltre all'Allianz della Juve) e Liga (5%, in pratica soltanto il Wanda Metropolitano).