Juventus, il nuovo revisore dei conti fino al 2024 sarà Deloitte & Touche

vedi letture

La Juventus, al termine dell'Assemblea degli Azionisti, ha comunicato di aver conferito a Deloitte & Touche S.p.A. l’incarico di revisione legale dei conti di Juventus Football Club S.p.A. per tre esercizi. Questo l'estratto in merito del comunicato:

"L’Assemblea – tenuto conto della scadenza dell’incarico di revisione legale affidato a EY S.p.A. in concomitanza con l’approvazione del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2021 – ha deliberato, sulla base della raccomandazione del collegio sindacale, il conferimento a Deloitte & Touche S.p.A. dell’incarico di revisione legale dei conti di Juventus Football Club S.p.A. per tre esercizi, ossia per gli esercizi sociali che si chiuderanno dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2024 ovvero per la maggior durata prevista dalla disciplina applicabile".