Juventus, il piano del sonno per finire al top: Ronaldo darà ancora l'esempio

vedi letture

La Juventus presterà molta attenzione alle ore di sonno di tutti i calciatori visti gli orari che verranno utilizzati in questo strano finale di stagione. In ben cinque trasferte i bianconeri dovranno scendere in campo alle 21.45, con il rischio dunque di fare l'alba per il rientro a Torino. Lo staff juventino farà molta attenzione al sonno di tutti, che verrà seguito esattamente come l'alimentazione. Cristiano Ronaldo ha sempre seguito con molta attenzione il riposo notturno perché considerato fondamentale nella cura del corpo e anche in questa occasione aiuterà i compagni dando l'esempio in queste settimane di massimo sforzo atletico-sportivo. A riportarlo è Tuttosport.