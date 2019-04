Juventus, il precedente CR7 e la speranza per avvicinare De Ligt

© foto di Imago/Image Sport

Lo scorso anno fu Cristiano Ronaldo a segnare a Torino contro la Juventus. Il gol in rovesciata è diventato iconico per l'esecuzione e per la bellezza del gesto atletico che infilò Gigi Buffon, con l'applauso dello Stadium che rappresentò il primo approccio dell'asso portoghese con il pubblico juventino. A fine stagione, poi, il matrimonio che ha reso felici tutte le parti in causa. Almeno fino a ieri sera, quando Matthijs de Ligt ha beffato di testa Wojciech Szczesny e l'intera compagine bianconera.

Il difensore piace alla Vecchia Signora e non solo, con l'Ajax che chiede almeno 80 milioni di euro per cederlo. La speranza della dirigenza e della tifoseria è che possa finire come meno di un anno fa: chi segna in Champions a Torino, poi decide di sposare la causa juventina (Barcellona e Bayern Monaco permettendo). Per tentare l'assalto alla prossima Champions.