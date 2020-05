Juventus, il Real si defila per Pogba. Possibile uno scambio con Rabiot al Manchester United

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, tratteggia uno scenario possibile in vista dell’estate che (ri)porterebbe alla Juventus Paul Pogba con percorso inverso fatto da Adrien Rabiot, destinato al Manchester United. Nell’articolo si spiega come il Real Madrid, per volere del presidente Florentino Perez, sembri deciso a sfilarsi dalla corsa al francese. E l’uscita di scena del Blancos potrebbe abbattere la richiesta di 70 milioni dei Red Devils (i quali per non fare minusvalenza avranno bisogno “solo” di 25 milioni di euro). Diverso il discorso per quanto riguarda la parte contrattuale: ad oggi Pogba guadagna 14 milioni di euro netti più bonus a salire fino a 20. Per uno sbarco in bianconero servirebbe uno sconto importante su tale richiesta.

Rabiot insofferente - Il francese è ancora in Costa Azzurra e ha fatto sapere al club di voler rientrare l’ultimo giorno utile. Nessuna infrazione delle regole, ma per la rosea c’è una palese insofferenza da parte dell’ex PSG che si aspettava di più da questa sua prima stagione italiana. La madre-agente ha già avuto contatti con l’Everto e appunto con lo United e chissà che in estate non possa materializzarsi uno scambio proprio fra il Polpo e il Rabiot.