Juventus, il rinnovo di Dybala si complica di giorno in giorno: nuovo incontro dopo la bolla

vedi letture

Col passare dei giorni la trattativa per il prolungamento di Paulo Dybala con la Juventus si complica inevitabilmente. L'argentino, che nel frattempo cerca spazio tra i titolari di Pirlo, non ha ancora trovato l'intesa per il prolungamento, nonostante il suo agente Antun sia in Italia ormai da settimane. Appena verrà sciola la "bolla" dovrebbe avvenire un nuovo incontro con i dirigenti per provare a trovare l'accordo, ma intanto i bookmakers settimanalmente abbassano le quote di una sua partenza alla fine della stagione. A riportarlo è Il Corriere di Torino.