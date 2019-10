© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da As, la Juventus resta in corsa per Christian Eriksen. Il quotidiano spagnolo ha fatto il punto sul danese, obiettivo numero uno del Real Madrid per il mercato di gennaio. Il giocatore non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2020 col Tottenham, e oltre a bianconeri e blancos c'è il forte interesse di Manchester United (che ha tentato l'approccio in estate per coprire l'eventuale cessione di Pogba) e Bayern Monaco.