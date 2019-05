© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella sua analisi sulla prossima panchina della Juventus il Corriere dello Sport vede Maurizio Sarri come grande favorito per il dopo Allegri. Il tecnico del Chelsea è inevitabilmente concentrato al 100% sulla finale di Europa League contro l'Arsenal, ma ha già percepito l'interesse forte della Juventus e dato mandato al suo entourage di portare avanti i contatti. E il Chelsea, sia con il successo in Europa League che senza, difficilmente tirerà su barricate per trattenerlo a Stamford Bridge.

Pochettino e gli altri - Ad oggi Sarri guida quindi il cast per la panchina della Juve, in attesa di possibili novità dalla sponda Mauricio Pochettino. Nei giorni scorsi l'argentino ha fatto intendere la propria idea di cambiare, ma strapparlo al Tottenham non sarà semplice. E neppure economico.

Quindi gli altri profili: per Simone Inzaghi servirà attendere l'incontro chiarificatore fra il tecnico e Lotito. Jurgen Klopp e Pep Guardiola hanno la strada sbarrata, Didier Deschamps si è tirato fuori e José Mourinho non è mai stato neanche sondato.