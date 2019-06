© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juve va a caccia di giovani talenti. Il club bianconero avrebbe messo nel mirino due classe 2000, uno che milita in Austria e uno in Italia. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club avrebbe messo in agenda un incontro per il centrocampista del Salisburgo Dominik Szoboszlai. All’incontro potrebbe partecipare anche il Genoa per un’operazione congiunta.

Anche Traoré nel mirino - Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo nel mirino del ds Paratici ci sarebbe anche Hamed Traoré, centrocampista protagonista di un buon campionato malgrado la retrocessione con l’Empoli. Il giocatore sembrava destinato alla Fiorentina ma il cambio societario in vista potrebbe allontanarlo dai viola. La Juve intanto avrebbe preso informazioni.