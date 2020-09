Juventus, ipotesi di scambio di prestiti secchi tra Dembele-Douglas Costa

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Juventus e Barcellona starebbero pensando a un possibile scambio di prestiti secchi tra Douglas Costa e Ousmane Dembele. I due esterni vogliono cambiare aria e questa ipotesi potrebbe permettere a entrambi di rimanere in club al top in Europa. I bianconeri, come i blaugrana, però vorrebbero provare a monetizzare fino agli ultimi giorni di mercato, quindi solo se non decolleranno altre trattative allora le due società potrebbe provare a intavolare questa trattativa.