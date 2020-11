Juventus, Khedira ha cambiato idea? La Bild: il tedesco valuta l'addio a gennaio

Campione del mondo e vincitore della Champions League nel 2014, Sami Khedira sta vivendo un momento molto complicato. Il centrocampista tedesco è solo l'ombra del giocatore che è stato in passato e negli ultimi anni ha subito una marea di infortuni. In questa stagione, l'ex Real non è mai sceso in campo con la Juventus, che sta provando in tutti i modi a sbarazzarsi di lui. L'intenzione del giocatore sembrava quella di arrivare alla fine del suo contratto, ma secondo la Bild avrebbe cambiato idea e starebbe considerando l'idea di lasciare l'Italia già a gennaio. Il tedesco vuole restare in Europa e non prenderebbe in considerazione mete più "esotiche".