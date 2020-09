Juventus, Khedira non rientra nei piani dello Zenit: "Voci messe in giro dall'agente"

Il direttore generale dello Zenit, Alexander Medvedev, ha smentito una qualsiasi trattativa per Sami Khedira: "Non voglio nemmeno commentare questo interesse. su Khedira solo voci messe in giro dagli agenti" è la dichiarazione netta a Chempionat. Il centrocampista tedesco è in scadenza di contratto nel 2021.