Juventus, l'addio di Barzagli potrebbe essere un arrivederci: Sarri pronto a riaccoglierlo

Andrea Barzagli ieri ha deciso di lasciare il suo ruolo di assistente di Sarri alla Juventus. Una decisione presa per stare vicino alla famiglia ma che potrebbe non durare per sempre. Il tecnico bianconero lo riaccoglierebbe volentieri anche tra due settimane o all'inizio della prossima stagione e c'è chi non esclude questa ipotesi. In ogni caso questa esperienza gli ha permesso di decidere cosa fare "da grande" ovvero l'allenatore. Nei prossimi mesi deciderà come raggiungere questo obiettivo, magari tornando in bianconero anche per allenare una squadra giovanile, oppure ripartendo da spalla di Allegri nella sua prossima esperienza, visto che già prima dell'addio alla Juve, il tecnico toscano aveva provato a convincerlo a entrare nel suo staff. A riportarlo è Tuttosport.