Juventus, l'agente di Dybala pronto a tornare in Italia a gennaio per incontrare Paratici

vedi letture

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'agente di Paulo Dybala sarebbe pronto a tornare in Italia per incontrare la Juventus già nel mese di gennaio. Jorge Antun vuole incontrare Paratici per fare chiarezza sulla possibilità di rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbero esserci novità già nelle prossime settimane. In ogni caso è da escludere che l'argentino, anche senza prolungamento, possa muoversi in questa sessione di mercato.