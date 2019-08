© foto di Dimitri Conti

L'Olympique Marsiglia sembrerebbe essere rimasto definitivamente tagliato fuori dalla corsa per arrivare a Juan Miranda, giovane terzino sinistro proveniente dal vivaio del Barcellona, in procinto di uscire dal Camp Nou. I francesi parevano abbastanza forti, anche in virtù del rapporto amichevole con il ds Zubizarreta, ma secondo La Provence il giocatore non andrà al Velodrome in quanto i blaugrana non vogliono lasciarlo andare in prestito secco, ma vogliono inserire almeno l'opzione per il riscatto. Come confermato anche dal suo agente, Jose Maria Orobitg: "Andrà in un'altra squadra". Rimane dunque ancora in piedi la pista legata alla Juventus.