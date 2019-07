© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’edizione odierna di Tuttosport si concentra sul futuro di Moise Kean, che ha ripreso ad allenarsi qualche giorno prima del previsto e ieri ha sostenuto le visite mediche al J Medical. L’azzurro non partirà con la squadra per l’Asia, ma lavorerà alla Continassa assieme agli altri bianconeri rimasti a casa. Saranno giorni intensi per l’attaccante, vista la scadenza del suo contratto la prossima estate. Da mesi la Juventus e il suo agente Mino Raiola stanno lavorando per il rinnovo. Il contratto sarebbe ormai pronto, anche se la firma tarda ad arrivare. Intanto Raiola si sta guardando intorno per capire cosa sia meglio per il suo assistito. La Juventus crede in lui, ma non sarebbe contraria a una cessione in caso di offerta all’altezza delle aspettative. Nei giorni scorsi si sono fatti avanti Borussia Dortmund ed Everton, ma con cifre che ancora non accontentano Fabio Paratici.