Juventus, la proposta del Manchester Utd: il ritorno di Pogba per l'addio di de Ligt

vedi letture

Il Corriere dello Sport oggi in edicola mette in evidenza i contorni di un possibile scambio che avrebbe del clamoroso: Matthijs de Ligt al Manchester United in cambio del ritorno in bianconero di Paul Pogba. Una possibilità paventata dall'Inghilterra nelle ultime ore, ma che scalda poco la Juventus, che ovviamente vorrebbe il francese ma senza sacrificare il supercolpo della scorsa estate. In Spagna intanto si parla di un ritorno di fiamma del Real per il Campione del Mondo francese.