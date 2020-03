Juventus, la prossima settimana nuovi tamponi per i tre giocatori positivi

La prossima settimana i tre calciatori della Juventus positivi al COVID-19 dovrebbero essere sottoposti nuovamente al test tampone. La compagna di Paulo Dybala, anch’essa positiva al virus, aveva svelato nei giorni scorsi la data del 31 marzo, mentre il club (per motivi di privacy) da deciso di non dare alcuna informazione sui tamponi. Il numero dieci bianconero è l’ultimo dei tre che hanno contratto il virus, Rugani e Matuidi hanno già scollinato il periodo medio della durata della malattia per gli asintomatici e dovrebbero essere sulla strada della guarigione. Sarà un altro test a dare eventualmente la negatività al Coronavirus, la prossima settimana è attesa proprio per questo motivo.