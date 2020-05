Juventus, le tre strade per arrivare a Milik: dagli scambi fino al colpo a parametro zero

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport ci sono tre vie per permettere alla Juventus di acquistare Arkadiusz Milik dal Napoli. La prima prevede una serie di scambi che permetta ai bianconeri di non dare fondo alla cassa contanti. Sul tavolo ci sono diversi nomi, che vanno da Rugani e Romero fino a Mandragora, Luca Pellegrinii e addirittura Cuadrado. Gli azzurri però gradirebbero più cederlo per 50 milioni, ipotesi plausibile se si decidesse di intraprendere la seconda strada, quella del prestito biennale con obbligo di riscatto. In questo caso però il polacco dovrebbe rinnovare con la società di De Laurentiis. La terza strada e meno gradita al Napoli è quella che il giocatore arrivi a scadenza nel 2021 per poi accasarsi alla Juve gratis dal campionato successivo. Ipotesi però decisamente remota visto che il Napoli non vuole perdere a zero l'attaccante.