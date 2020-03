Juventus, Leonardo non molla Pjanic: resta viva l'ipotesi scambio con Icardi

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'uomo mercato del PSG Leonardo, starebbe pensando a un piano per arrivare a un vecchio pallino come Miralem Pjanic. L'idea sarebbe quella di acquistare a titolo definitivo Mauro Icardi dall'Inter per 70 milioni di euro, per poi trattare l'argentino con i bianconeri in cambio del centrocampista bosniaco. Non uno scambio alla pari, perché i parigini a quel punto vorrebbero anche un altro giocatore, che potrebbe essere quel De Sciglio già trattato a gennaio e potenziale pedina di scambio in più per chiudere l'accordo.