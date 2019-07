© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lukaku in cambio di Dybala, questa la proposta che il Manchester United ha fatto alla Juventus. Una proposta certamente interessante, ma che al momento non convince pienamente i bianconeri. Il valore tecnico di Lukaku non si discute, ma questo scambio non risolverebbe il problema dello sfoltimento del reparto offensivo bianconero. Di fatto Maurizio Sarri si ritroverebbe con tre centravanti di stazza: Higuain, Mandzukic e il belga del Manchester United. Paratici non scarta l'idea dello United, ma allo stesso tempo preferirebbe un'altra soluzione: sacrificare Dybala solo per soldi. E qui entra in gioco il Tottenham, con gli Spurs determinati a portare la Joya in Inghilterra al più presto. Il presidente Levy - si legge su Tuttosport - è pronto a salire fino ad 80-90 milioni, bonus compresi, pur di vedere Dybala al fianco di Kane.