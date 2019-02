Fonte: Tuttojuve.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Manchester United avrebbe intenzione di sferrare l'attacco alla Juventus per il cartellino di Paulo Dybala, attaccante classe 1993 della nazionale argentina: stando ad indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, e riportate dal Mirror, il club britannico sarebbe addirittura pronto a mettere sul mercato Romelu Lukaku pur di arrivare all'acquisto del cartellino della "Joya" bianconera. Lo United conta di guadagnare 80 milioni di euro dalla cessione del centravanti belga, che verrebbero subito reinvestiti per fare un'offerta alla Juve per Dybala.