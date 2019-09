© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non si è ancora sbloccata la trattativa che potrebbe portare Mario Mandzukic in Qatar. Il giocatore di proprietà della Juventus, dopo essere stato protagonista nei migliori campionati del mondo, vorrebbe concludere la carriera in Premier League, torneo che non ha mai disputato. In tal senso, il Manchester United a gennaio sarebbe pronto a tornare alla carica e dunque a risolvere i dubbi intorno al croato che però, a una settimana dal gong del mercato qatariota, non ha ancora detto no in via definitiva. A riportarlo è il sito di Tuttosport.