Juventus, Mandzukic riflette: il Man United attende una risposta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mario Mandzukic sta riflettendo sulla proposta del Manchester United e a breve scioglierà le riserve. I Red Devils vorrebbero il croato per sostituire Lukaku e se dirà di sì in giornata volerà in Inghilterra per firmare con il club guidato da Solskjaer. In realtà i tabloid parlano di Llorente come favorito, ma i bianconeri potrebbero spingere Mandzukic a superare la "concorrenza" dello spagnolo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.