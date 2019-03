Juventus, Mandzukic rinnova: firmerà fino al 2021

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tuttosport dà la notizia del rinnovo imminente di Mario Mandzukic, ariete croato in scadenza al 30 giugno 2020. Le parti hanno trovato l'accordo per il prolungamento di un ulteriore anno per il centravanti, con la dirigenza che lo vede come uno dei leader dello spogliatoio.