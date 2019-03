© foto di www.imagephotoagency.it

Non è il vero Mario Mandzukic quello che è sceso in campo nella Juve nelle ultime settimane: gioca sempre, sì, ma da un po’ di tempo a questa parte non è decisivo e incisivo come nella prima parte di stagione. Mandzukic intende tornare al più presto SuperMario per mettere il punto esclamativo sull’ottavo scudetto consecutivo e per arrivare a coronare il sogno Champions, intanto è già ad un passo l’intesa sul prolungamento. Stando al Corriere dello Sport, manca soltanto l’ufficialità a certificare l’accordo. Il croato sarà bianconero fino al 2021, un anno in più dunque rispetto all’attuale scadenza, e guadagnerà 4,5 milioni più bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi, personali e di squadra.