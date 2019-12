© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nonostante da casa Juventus il mantra per il mercato di gennaio sia quello del "non arriva nessuno", qualcosa potrebbe muoversi. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il nome di Thomas Meunier del PSG rimane una possibilità per la corsia destra dove il brasiliano Danilo finora ha convinto poco. Da non escludere che nell'operazione possa essere inserito Mattia De Sciglio da tempo nelle mire transalpine.

Sulla fascia mancina, invece, Sarri vorrebbe Emerson Palmieri del Chelsea che però difficilmente lascerà Londra a gennaio visto che in partenza da Stamford Bridge c'è Marcos Alonso nel mirino dell'Inter.